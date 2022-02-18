"Geleceğe hep birlikte umut oluyoruz" sloganıyla yola çıkan Gara Duman Cycling Team grubu, 19 Şubat Cumartesi günü sabah 06.50'de ağıllar çemberinde toplanıp düzenlenen Yılmazköy, Kozan ve Alemdağ turu ile ilgili bilgi verdi. Grup ayrıca, 20 Şubat Pazar sabahı Çamlıbel'de saat 10.00'da toplanıp fidan dikimi yapılacağını duyurdu. Ormanlarımızı geri kazanmak adına yapılan etkinlikte aile üyelerininde katılarak katkı sağlayacağı belirtildi.

Gara Duman Cycling Team grubunun açıklaması şöyle:

20 şubat pazar sabahı geleceğe bir yatırım daha yapıyoruz. Sabah saat 08.15 te ağıllarda buluşup bisikletlerle giderek veya isteyenlerle saat 10.00 da Çamlıbel dikim alanında buluşup ormanlarımızı geri kazanmak için bir katkı da ailelerimizle birlikte koyuyoruz.

Ayrıca cumartesi sabahı da 06.50 de ağıllar çemberinde toplanıp saat 07.00 hareketle Yılmazköy, Kozan, Alemdağ turu yapıyoruz.

Bilgilendirme,

* 20.02.2022 tarihinde pazar günü yapilacak olan Fidan dikme etkinliğine katilim ücretsizdir.

* Fidanlar Orman Dairesi Müdürlüğü tarafindan temin edilecek olup katilimci saysina göre alana getirilecektir.

* katilacak olanlarin etkinlik sayfasina bildirim yapmaları rica olunur.

* etkinliğe katilim sınırı yoktur. Herkes katılabilir

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18/02/2022 10:23