Geleceğe İlham Ver, projesinin etkinliği yarın Bedesten'de

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği’nin; PeacePlayers-Kıbrıs ile birlikte “Geleceğe İlham Ver: Genç Girişimciliği ve İnovasyon” isimli projesiyle, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” hibe çağrısı kapsamında, hibe almaya hak kazandığı belirtildi.

Projenin açılış etkinliği, yarın 17.00-19.00 saatleri arasında Bedesten’de gerçekleştirilecek.

Proje, genç yetişkinlerin kapasitelerini arttırmayı, onları gerekli iş geliştirme becerileri ile donatmayı ve gençlere kendi toplumlarında aktif liderler olmaları için ilham vermeyi hedeflemektedir. Proje ayrıca, yerel şirketlerin sürdürülebilir iş tecrübesi ve danışman programları geliştirmelerine katkı koymayı amaçlıyor.

Proje kapsamında ilk önce şirketlerin, gençlerde iş tecrübesi geliştirme program ve politikalarına ilişkin var olan tutum ve uygulamaları değerlendirecek bir araştırma yapılacağı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

Daha sonra araştırmada yer alan ve proje kapsamında aktif olarak sürece katılmak isteyen şirketlerle iş tecrübesi edinmek isteyen gençleri eşleştirmek ve iş tecrübesi programı için belirlenen gençleri ilgili şirketlere yerleştirmek için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Her şirketin belirleyeceği bir “mentör”, süreçten sorumlu olacak ve aynı zamanda proje kapsamında gerçekleştirilecek iletişim ve liderlik, insan kaynağı/gönüllü yönetimi ve planlama ve raporlama gibi konuları içeren mentörlük eğitimlerini alacaklardır. Proje kapsamında mentörlerin hem kişisel kapasitelerinin hem de iş yapabilirlik becerilerinin geliştirilerek şirketlerine de önemli katkılar yapmaları hedeflenmektedir. Proje bağlamında, yerel üniversitelerden seçilecek 50 öğrenci, kapasite geliştirme programına dahil edilerek eğitimler alacak ve eğitilmiş mentörlerin önderliğinde yerel bir şirkette belirlenmiş bir süre iş tecrübesi kazanacaktır. Proje aynı zamanda, eğitimden istihdama geçişi destekleyecek tedbirleri hayata geçirecektir.”