“Geleceğe umutla bakıyoruz”

Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 66. Milli Pediatri Kongresi Girne’de yapılıyor.

9 Ekim’e kadar sürecek kongrenin Elexus Hotel’deki açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da konuşma yaptı.

Kongreye 1450 doktor ve sağlık çalışanı katılıyor.

Tatar: “Geleceğimiz parlak”

Kongrenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin güçlü sağlık sisteminin KKTC sağlık sistemine de çağ atlattığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Tatar, KKTC’de böylesine önemli bir toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak başladığı konuşmasında, toplantının KKTC’de düzenlenmesinin önemini vurguladı. Tatar, “KKTC büyük bir gelişme içinde… Böyle toplantılara ev sahipliği yapabilecek, eğitim, turizm adası olarak Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak geleceğinin ne kadar parlak olduğunu hep birlikte görüyoruz” dedi.

“Çocukluğumun iki önemli doktoru: Dr. Küçük ve Binbaşı İlhan”

Çocukluk yıllarında iki önemli doktor olduğunu, birinin özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük; diğerinin ise Binbaşı Necmi İlhan olduğunu söyledi.

Dr. Küçük’ün çadırlarda yaşayan halkın her zaman yanında olan, çocuk ve yaşlı herkese hizmet veren, mücadele meşalesini yakan kişi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, çok acı çeken bir doktor olan Binbaşı Necmi İlhan’ın ise eşini ve evlatlarını kaybettiğini öğrendiğinde “vatan sağ olsun” demesiyle yüreklerinde yaşadığını söyledi.

Tatar, İlhan’ın Kıbrıs Türklerine hizmetlerini unutmasının mümkün olmadığını, Cumhurbaşkanı seçilince ilk ziyaret ettiği yerin İlhan’ın kabrinin de bulunduğu Elazığ olduğunu hatırlatarak kongre katılımcıları arasında bulunan Binbaşı Necmi İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa İlhan’ı selamladı “Vatanınıza hoş geldiniz” dedi.

KKTC’nin temellerini bu duygularla attıklarını kaydeden Tatar, halka sağlık hizmetlerini verirken her zaman TC’nin destek ve katkılarını yanlarında bulduklarını söyledi.

“Pandeminin ilk günlerinde ilk telefon açtığım kişi Erdoğan”

Tatar, pandeminin ilk günlerinde ilk telefon açtığı kişinin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da gayretleriyle ülkeye Acil Durum Hastanesi kazandırıldığını, aşının gelmesinde, sağlık sistemindeki esiklerin tamamlanmasında bakanın ve büyükelçinin hizmetlerini unutamayacaklarını vurguladı.

“Geleceğe umutla bakıyoruz”

Sağlık ve tıp gelişirken, KKTC’de de çocuklara ve insanlara en iyi hizmet için çalıştıklarını kaydeden Tatar, TC’nin güçlü sağlık sisteminin KKTC sağlık sistemine de çağ atlattığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Tatar, uluslararası camiaya da seslenerek insanlığın geleceği ve bebeklerini çocukların sağlığı için karbondioksit salınımı, çevre kirliliği sorunlarının tehlikelerine karşı bilim insanlarından istifade ederek geleceği şekillendirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ukrayna savaşı nedeniyle yaşananlara değinirken TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle tahıl koridoru oluşturulmasını KKTC’den selamladıklarını ve memnuniyetle izlediklerini ifade etti.

“İş siz hekimlere düşer”

Tatar, “Neticede iş en sonunda siz hekimlere düşer. Biliyorum ne kadar zor olduğunu. Hiç de kolay değildir” diyerek kızının da Hacettepe Tıp Fakültesi’nde çocuk doktoru uzmanlığını tamamlamak üzere olduğunu söyledi; “Bu gururumu sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Tatar, annesini erken yaşta kaybettiği için babası Rüstem Tatar’ın kendisinden doktor olmasını istediğini ama kendisinin olamadığını, kızının doktorluğu seçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kongreye 1450 hekimin katıldığını belirterek “Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başarılar dilerim” dedi.

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06/10/2022 20:14