Geleceği görebilen 4 burç!

Sezgi, belki de astroloji ve maneviyata en çok bağlı olan duygudur. Bazı burçların sezgileri oldukça kuvvetlidir. Onların sezgilerinden hiçbir şey kaçmıyor. İç güdüleri oldukça güçlü çalışan ve enerjilerini doğru kanalize ettiklerinde geleceğe dair en güçlü sezgilere sahip olan burçlar belli oldu. İşte sezgileri en kuvvetli 6 burç!

En sezgisel zodyak işaretlerinden biri misiniz? Burcunuz hem olumlu hem de olumsuz kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarmada yardımcı olur, bunlarda biri de güçlü sezgilerdir.

Temel tanıma göre sezgi, "kanıt, delil veya bilinçli akıl yürütme olmaksızın veya bilginin nasıl elde edildiğini anlamadan bilgiyi edinme yeteneği"dir.

Partnerinizin az önce görüştüğü işi alacağını bildiğinizde veya aylardır konuşmadığınız birinden haber alacağınızı hissettiğinizde, bu sizinle konuşan sezginizdir.

Sezginiz, hepimizin sahip olduğu, ancak hepimizin dikkat etmediğimiz o küçük sestir. Bir önseziye, içgüdüsel bir duyguya ya da hiç yoktan var olan bir algıya sahip olmaktır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları inanılmaz derecede derinden hissedebilir. Ne yapacaklarını her zaman bilemeseler de, işlerin yolunda gideceğini ya da gitmeyeceğini hissedebilirler.

Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu ayın evrelerinden de etkilenir, sezgilerinin oldukça kuvvetli olduğu dönemler vardır.

Bazen sorunun ne olduğunu tanımlayamıyorlar ama bir şeylerin farklı olduğunu biliyorlar.

Düştüğünüzde bir Yengeç'in etrafında olmak, neyin yanlış olduğunu açıkça söylemek zorunda kalmadan bile ihtiyacınız olan desteği hissetmenize yardımcı olabilir.

AKREP BURCU

Plüton gezegeni tarafından yönetilen Akrep'ler "gece" duyarlılığına sahiptir yani aslında üstü kapalı ve karanlıkta olan noktaları daha iyi görebilirler.

Karanlığın ve geceleri 'çarpan' şeylerin tehlikelerinin farkındalar, bu nedenle tespit edilmeden çevrelerini tarama yetenekleri vardır.

Akrep'in sezgisi, olası durumlar karşısında doğru kararları almalarını kolaylaştırır.

6. hisleri oldukça kuvvetlidir, sebebini bilmeseler bile bazı durumlarda hislerine güvenerek doğru yolu bulabilirler.

KOVA BURCU

Uranüs ve dünyadan görünür spektrumun ötesindeki gezegen tarafından yönetilen Kova, geniş kapsamlı bir bakış açısına sahiptir.

Kova'nın sezgisi, oldukça kuvvetlidir. Bu onların olaylar karşısında doğrudan net bir duruş almalarını sağlar.

Onlar zodyakın gerçek vizyonerleri.

Bir Hava burcu olmasına rağmen, Kova gerçekten sezgisel olarak diğerlerinin yanında yerini alır.

BALIK BURCU

Zodyakın son burcu olan Balık, önceki 11 burcun mevcut hafızası ve tecrübesiyle gelir.

Bu doğal olarak onları oldukça sezgisel hale getirir.

Dünya kaos içinde göründüğünde, Balık genellikle sakin olacak bir işarettir çünkü kolektif hafızadan işlerin nasıl yürüyeceğini bilir"

Neptün tarafından yönetilen Balık burcu, sezgilerine bağlanmalarına izin veren mistik ve rüya gibi bir nitelik vardır.

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15/07/2022 16:27