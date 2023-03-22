Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) konferans salonunda “Geleceğin Becerileri” konulu seminer düzenlendi.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre Avrupa Beceriler Yılı kapsamında gelecekteki becerilerin öneminin vurgulandığı ve Kıbrıs Türk toplumunda beceri gelişimini destekleyen AB finansmanlı fırsatların ele alındığı seminerin açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İşbirliği Başkanı Stefan Simosas yaptı.

Simosas konuşmasında Avrupa Komisyonu'nun beceri geliştirmeyi teşvik etmek ve böylece insanlar için mesleki ve yaşam fırsatlarını iyileştirmek için 2023'ü Avrupa Beceri Yılı olarak ilan ettiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından seminer Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Biriminden Cecilia Rodrigues’in Kıbrıs Türk toplumu bağlamında sosyal becerilerin öneminden bahsettiği sunumu ile devam etti. Bunu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı yöneticisi Berna Berberoğlu’nun Kıbrıs Türk Ekonomisinde Beceri Açığı analizi ışığında hazırlanan beceriler ve istihdam edilebilirlik hakkındaki sunumu izledi. Seminer, AB tarafından finanse edilen Mesleki Eğitim ve Öğretim Okullarında Müfredat Geliştirmeye Yönelik Teknik Yardım Projesi'nden Yochka Anastasova ve Gülşen Hocanın “İşgücü piyasasındaki taleplerin gelişmiş becerilerle eşleştirilmesi” konulu ortak sunumu ile devam etti ve soru cevap bölümü ile son buldu.

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22/03/2023 19:57