Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı. Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü. Yılda en az 75 bin dolar (yaklaşık 652 bin lira) kazandıran bu mesleklerin arasında teknolojiyle yakın ilişki içerisinde olan veri analistliği ve bilgisayar mühendisliği önemini korudu. Ayrıca, yeni tip corona virüs pandemisiyle birlikte bulaşıcı hastalık uzmanları ve kimya mühendisleri de listede yer aldı.

İşte geleceğin en çok kazandıran ve en popüler meslekleri...

Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.

20. TEKNİK YAZARLIK

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300

Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar

19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100

Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar

18. MALİ DENETÇİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4 bin 900

Ortalama yıllık maaş: 92 bin 730 dolar

17. VERİTABANI MİMARLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı:12 bin 800

Ortalama yıllık maaş: 101 bin 90 dolar

16. LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 100

Ortalama yıllık maaş: 90 bin 160 dolar

15. YER BİLİMCİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 600

Ortalama yıllık maaş: 112 bin 110 dolar

14. SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 600

Ortalama yıllık maaş: 98 bin 70 dolar

13. LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 3 bin 700

Ortalama yıllık maaş: 75 bin 10 dolar

12. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 5 bin

Ortalama yıllık maaş: 130 bin 890 dolar

11. EPİDEMİYOLOGLAR (BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI)

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400

Ortalama yıllık maaş: 83 bin 10 dolar

10. İSTATİSTİKÇİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 14 bin 800

Ortalama yıllık maaş: 97 bin 170 dolar

9. EKONOMİSTLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 900

Ortalama yıllık maaş: 120 bin 880 dolar

8. BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin

Ortalama yıllık maaş: 98 bin 340 dolar

7. LiSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 900

Ortalama yıllık maaş: 123 bin 720 dolar

6. GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 600

Ortalama yıllık maaş: 80 bin 190 dolar

5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI)

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400

Ortalama yıllık maaş: 90 bin 150 dolar

4. FİZİKÇİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 300

Ortalama yıllık maaş: 137 bin 700 dolar

3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 26 bin 100

Ortalama yıllık maaş: 92 bin 280 dolar

2. KİMYA MÜHENDİSLERİ

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 400

Ortalama yıllık maaş: 114 bin 820 dolar

1. SİYASET BİLİMCİLER

2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400

Ortalama yıllık maaş: 124 bin 100 dolar

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31/10/2021 19:16