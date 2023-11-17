Geleceğin hekimleri UKÜ’de beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in katıldığı törende hekimliğe ilk adımı atarak beyaz önlüklerini giydiler.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleşen törende KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve UKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Erler birer konuşma gerçekleştirdiler.

Sağlık Bakanı Dinçyürek törende yaptığı konuşmasında öğrencilere seslenerek, “İlk 6 yıl boyunca kendi bilgi birikiminize katabildiğiniz kadar bilgi katın” tavsiyesinde bulundu. Mesleğin önemli simgelerinden bir tanesi olan beyaz önlüğün sadece temizliği ifade etmediğine dikkat çeken Dinçyürek, beyaz önlüğün giyilme nedeninin aynı zamanda meslek etiği ve ahlakı olduğunu da dile getirdi. Dinçyürek, konuşmasında öğrencilere desleri verip, diplomalarını alabileceklerini ancak insanı sevmeyen kişilerin doktor olamayacağını da anımsatarak, “İnsan sevmeyen asla doktor olamaz. Dolayısıyla en başta insanı seveceksiniz. Doğru iletişim becerilerini kullanarak her hastanın en temel haklarından biri olan bilgi edinme hakkından da asla taviz vermeden, her hastanızla kendi aile bireğinizle ilgilenir gibi ilgilenmelisiniz” şeklinde konuştu.

Rektör Nadiri ise konuşmasında, UKÜ’nün 26 yıllık yüksek eğitim geçmişi ve bölgenin önde gelen yükseköğrenim kurumlarından birisi olarak, son yıllarda sağlık eğitimine yönelik yaptığı yatırımlarıyla coğrafyanın önemli sağlık eğitimi merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. UKÜ Tıp Fakültesi’nin Tıp eğitimi alanında dünya genelinde saygın eğitim kurumlarını listeleyen "Dünya Tıp Fakülteleri Rehberi”nde yer aldığına da dikkat çeken Nadiri, “Kısa bir süre önce Tıp Fakültemiz bünyesinde yürütülmek üzere dört alanda temel tıp bilimleri doktora programının onayı alındığını memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Dekan Erler de törende yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi eğitiminin amacının öğrencilere bilimsel ve teknolojik verileri öğretmek olduğunu belirterek, “Beyaz önlük ise profesyonelliği, hümanizmi, önemsemeyi ve güveni sembolize eder” ifadesini kullandı. Tıp fakültesinde verilen eğitimin uzun ve zorlu bir yolculuktur olduğunu da işaret eden Erler, “Bu yolculuk süresince tıp eğitimi, öğrencileri mesleki bilgilerle donatır ve onlara bilimsel ve teknolojik gelişmeleri aktarır. Beyaz önlük giyme töreni ise öğrencilerin hekimlik mesleğine ilk adım attıkları önemli bir geçiş ritüelidir. Beyaz önlük özünde profesyonelliği, hümanizmi, önemsemeyi ve güveni sembolize eder” dedi.

Törende, konuşmalar sonrasında beyaz önlükler giyildi ve öğrenciler tarafından yemin edildi.