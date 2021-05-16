Geleceğin revaçta işleri bambaşka olacak

2030 yılına kadar yalnızca 8 ülkede 100 milyondan fazla çalışanın iş değiştirmesi öngörülüyor. McKinsey raporuna göre uzay turist rehberliği, laboratuvar et bilimcisi, yapay zeka biyoloğu geleceğin revaçta işleri arasında yer alıyor.

COVID-19 salgını teknolojik dönüşümü öyle hızlandırdı ki kriz öncesi beklenenden yüzde 12 daha fazla insanın on yıl sonra iş değiştirmesi gerekebilir.

ABD'deki McKinsey danışmanlık firması tarafından pandemi sonrası çalışma hayatının geleceği konusunda yayınlanan bir rapor çarpıcı veriler sundu.

Veriler, Bank of America’nın "İş Hayatının Geleceği" raporunda da yer aldı.

Raporda şu anda okula başlayan çocukların yaklaşık üçte ikisinin henüz icat edilmemiş işlerde çalışacağını gösteren Dünya Ekonomik Forumu bulgularına atıfta bulunuldu.

Uzay turist rehberliği, laboratuvarda et üreticiliği, boş zaman planlayıcısı, yapay zeka biyoloğu şimdi hayal edilemeyen revaçta işler arasında sıralanıyor.

Raporu yazan Bank of America stratejistleri, bu yeni iş alanlarında çalışmak için bu alanları önceden tahmin etmenin gelecek nesil için anahtar olacağını belirtti.

Gelecek nesiller böylece eğitimlerini yeni iş alanlarına göre planlayabilirler.

İşte geleceğin işlerinden bazı örnekler:

Uzay turist rehberi : Uzay çağına girilirken bu alanda ihtiyaç duyulacak tur rehberleri olacak. Nitekim Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da uzaya ilk kez turist götürmeyi hedefliyor.

Boş zaman planlayıcısı: Rapordaki veriler, otomasyon arttıkça 2025 yılına kadar insanların ve makinelerin işe eşit miktarda zaman harcayabileceğini gösterdi.

Bu, insanları daha “sıradan, tekrarlayan günlük görevler” için harcanan zamandan kurtaracak. Ve insanların daha fazla boş zamanı olacak. Bu zamanı organize edecek planlayıcılara da büyük iş düşecek.

3 boyutlu laboratuvar et bilimcisi : Kültürlü etin ortaya çıkmasıyla eti büyütmek ve izlemek için gıda mühendislerine ihtiyaç duyulacak. Eat Just’un laboratuvarda yetiştirilen tavuğu, dünyanın ilk satışı onaylanan tavuğu oldu.

Sanal gerçeklik etkileyicisi : Sanal gerçeklik bir "dönüm noktasına" ulaşıyor. Kylie Jenner gibi yıldızların Instagram gönderisi başına 1 milyon dolardan fazla para kazanmasıyla, sosyal medya etkileyicisinin rolü son on yılda patladı.

Nanotıp cerrahları: Gelecekte tıpta nano ölçekler kullanılırken bu yönde cerrahlara ihtiyaç duyulacak.

Genetik hesaplamalı yapay zeka biyologları: DNA dizilimlerinin değiştirilmesinde yapay zeka biyologları önemli yer tutacak.

Tarımın yeniden yabanileştirilmesi stratejistleri: Tarım arazilerini ve ormancılığı stratejik olarak kullanmak, karbon emisyonlarını en aza indirmenin bir yolu. Bu nedenle gelecekte araziyi nasıl yeniden kullanacağını planlayabilecek işçilerin olması gerekecek.

İklim jeomühendisleri: Geleceğin bilim insanları, stratosferik kimyasallar kullanarak gezegeni hızla soğutmanın bir yolunu bulmakla görevlendirilebilir.

Örneğin, volkanik püskürmeler, dünya üzerinde soğutma etkisi olan kükürt dioksit gibi gazlar ve parçacıklar yayar. Sülfatın insanlar tarafından püskürtülmesi soğumaya yol açabilir.

Önyargısız etik algoritma programcısı: Robotlar insanlar gibi ahlaka sahip değil. Bu da çalışanların bir yapay zeka etik kodu geliştirmeleri gerekeceği anlamına geliyor.

Veri gizliliği yöneticileri: Kişisel veriler bir siber saldırı nedeniyle giderek daha fazla risk altında.

Bu nedenle bu sorunları önlemede uzmanlaşmış çalışanlara ihtiyaç duyulacak.



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16/05/2021 14:08