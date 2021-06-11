Geleceğin yarışçıları küçük motosikletçiler parkura çıkacak

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK Geleceğin Yarışçıları” adıyla, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde önemli bir organizasyon gerçekleştiriyor.

Yarışma bugün, 18.00’da Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Eray Garaj’ın yanında hazırlanan parkurda yapılacak.

3 buçuk yaşından 10 yaşına kadar küçük sporcuların şimdiden kayıt yaptırdığı etkinlikte yarışçılar 50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla yaklaşık 150-200 metre uzunluğundaki parkuru geçecek.

Her sporcunun parkura sırayla ikişer kez çıkacağı ve her çıkışta üçer tur atacakları açıklandı. Ödül töreninde katılan tüm sporculara birer madalya ve katılım belgesi verilecek.

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11/06/2021 12:18