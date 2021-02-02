Gelecek 20 Yılın Yükselecek Meslekleri

İş dünyasına yapılacak olan atılımlar seçimlerimizden kaynaklı. Kimi zaman uzmanlaştığımız branşlarda kimi zaman ise sevdiğimiz ve sonradan deneyimlediğimiz iş kollarında olabilmemiz mümkün.

Gelecek 20 yılda adından söz ettirecek olan bazı iş kollarını ele aldık.

Bakalım dijital çağda bizi neler bekliyor…

Robot Mühendisliği

Önümüzdeki yılların en büyük gücü robotik teknoloji olarak öngörülüyor. Özellikle Asya ülkelerinde ön plana çıkan bu ismi bizler de duymaya başlayacağız. Ülkemizde bazı robot argümanları kullanılmakta olup robot mühendisliğini yakın süreçlerde duymaya başlayacağız.

Yapay Zeka Mühendisliği

Akıllı elektronik cihazlarda kısmen kullanılan yapay zeka gelecek zamanlar için oldukça güçlü meslek kolu. Uzman, mühendis, tekniker gibi kavramlarla çığır açacak olan yapay zeka mühendisliği iddialı.

BlockChain Uzmanı

Bitcoin? Kripto? desem… Bu zincirle adını duyuran ve duyuracak olan yeni iş saha kolu. Firamaların ve şirketlerin ilgisini çeken blockchain teknolojisi kurumsal alanların vazgeçilmezi olacak.

3D Yazılım Uzmanı

3D yazılım sayesinde pek çok modelleme yapan uzmanlar adına gelecek vaat eden meslek dallarından biri daha. Yemek ve sağlık sektöründe kullanılan bu yöntem, geniş kapsamlı projeler için de hayata geçebilir. Köprü tasarlamak mı istiyorsunuz? Bu mümkün.

Veri Madenciliği

‘Big Data’ ya da büyük veri anlamına gelen bir iş kolu ‘data mining’ kavramıyla duyulmaya başlıyor. Büyük işlerin olacağı kesin. İki kelimeyi bile ayrı ayrı incelediğimizde sizce de büyük güç anlamına gelmiyor mu? Hem veri hem maden… Veriler dünya ülkeleri için birer hazine.

Uzay Turizmi

Nereye gidiyoruz tatile? -Uzaya.

Artık bir şaka olmayacak kadar yakın. Uzay turizmi duymaya başladığımız bir kavram haline geldi. Bu imkânsız olmayacak kadar yakındır belki…

İyi Hacker

Hackerin iyisi olur mu? Oluyormuş belli ki. Gizli istihbarat, kurumsal ve devlet işlerinin yönetildiği alanlarda da kullanılıyor mu ki? Kullanılır elbette. Hele siber saldırılara maruz kalındığında. Şimdi geleceğin modası haline gelecek olan kötülere karşı iyi hackerler gündemde…

İklim Mühendisliği

Küresel ısınmayla beraberinde gelen tehditler özellikle iklimler için oluyor. Yaşanacak olan kuraklık ve sıcaklık dünya için önemli bir sorun. Bu anlamda da iklim mühendisliği gelecek 20 yıl için dünya adına önemli atılımlar yapabilir.

Nanoteknoloji Mühendisliği

Maddenin atomik moleküler yapısını inceleyen alan olarak bilinir. Nantoteknoloji, bilişim alanında kullanılmak üzere önemli bir atılım sağlayacak mesleklerin başında geliyor.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji sözünü yeni kullanmıyoruz ama geniş çaplı bir kullanım için enerji çok daha iddialı olarak gelecek. Yenilenebilir ve doğal temiz bir enerji için firmalar çalışmalara başladı bile.

Gelecek zamanlarda kendi tesis hizmetleriniz ve kurumsal ağlarınız için tercih edilecek.

İş tüm bu önemli iş kolları sayabileceklerimizden sadece bazıları.

Gelecek yıllarda her şeyin iyi gitmesini umuyoruz.

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02/02/2021 15:16