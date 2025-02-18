“Gelecek Bensem Umut Benim” seminerleri yarın başlayacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün düzenleyeceği “Gelecek Bensem Umut Benim” seminerleri yarın başlıyor.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı Polis Çavuşu Ali Çavuş, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ile bir araya gelerek projenin son toplantısını yaptı.

Gençlik Dairesi Müdürü Ozanoğlu, seminerlerle ilgili açıklamasında, ada genelindeki devlet ortaokullarına verileceğini dile getirerek, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel’in madde bağımlılığı, akran zorbalığı, aile içi şiddet, güvenli internet kullanımı, düzenli beslenmenin önemi gibi birçok konuda öğrencilere seminerler vereceğini kaydetti.

İlçelerde tamamlanan okul seminerlerinin ardından her ilçede bir aile semineri de düzenleneceğini belirten Ozanoğlu, aile seminerlerinin tarihlerinin de duyurulacağını Başel ile birlikte Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı Polis Çavuşu Ali Çavuş’un da ailelere seminer vereceğini söyledi. Öğrencilere verilen seminerlerin katılım olarak okul saati içerisinde olmasından dolayı hedefine ulaştığını kaydeden Ozanoğlu, aile seminerlerinin önem arz ettiğini belirterek gençlerin geleceği adına seminerlere katılım çağrısında bulundu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı Polis Çavuşu Ali Çavuş da aile seminerlerinde gençleri birebir ilgilendiren ve tehdit oluşturan konuların ailelerle görüşüleceğini ifade ederek, katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.