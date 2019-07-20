Geleneksel Gazimağusa Suriçi Panayırı Başladı

Gazimağusa Suriçi Panayırı dün başladı. Panayır Canbulat Yolu’na kuruldu. Çocuk oyun araçları, yiyecek-içecek standları ve değişik aktivitelerin yapıldığı alanda, geçmişte olduğu gibi eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 19 Temmuz - 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılıyor. Panayır kapsamında 20 Temmuz'da grup Oldies, 21 Temmuz'da Cenk ve Orkestrası, 27 Temmuz'da Enver Ermetal ve Orkestrası, 28 Temmuz'da Selen Selenada ve Orkestrası sahneye çıkacak. (MHA)