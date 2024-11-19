Geleneksel iki toplumlu Runite koşusu Cumartesi…

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19/11/2024

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Geleneksel iki toplumlu Runite koşusu Cumartesi…

İki toplumlu geleneksel “Runite” koşusu cumartesi günü yapılıyor. 

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyini kapsayan koşu için saat 7.30’da Larnaka’dan, 9.30’da Girne’den Lefkoşa’ya doğru hareket edilecek. Lokmacı kapısı ve Elefteria meydanında buluşup, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yaklaşık 14.40’da son bulacak.

BM Kalkınma Programı (UNDP), 1, 3, 6, 10, 20 kilometre üzerinden 5 kategoride yapılacak koşu hakkında detaylara https://survey123.arcgis.com/share/f6d54af4b3a04321be96dc8fd73b20be?portalUrl=https://geosmart.undp.org/arcgis web sitesi üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Etkinlik, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve UNDP tarafından destekleniyor.

19/11/2024 11:54
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TAGS: haber, kıbrıs
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