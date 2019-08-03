Beyarmudu Belediyesinin düzenlediği 9’uncu Patates Kültür Sanat Festivali dün akşam üçüncü gecesi Beyarmudu festival alanında gerçekleşti. Beyarmudu Belediyesi 6.Uluslararası Halk Dansları Festivali Kapsamında En İyi Geleneksel Kostüm Yarışması Düzenlendi.

KKTC, Fransa, Meksika, Mısır, Sırbistan, Makedonya, Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sergiledikleri muhteşem performanslarla gecede halktan büyük alkış aldılar.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Festivale katılan tüm ülke temsilcilerine anı hediyelerini taktim etti.

Dans ekiplerinin performansı sonrası 6. Uluslararası Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı Yarışmasına geçildi. Yarışmacıların kendilerini tanıtmalarınının ardından jüri üyeleri tarafından Uluslararası Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı seçildi.

Spor Oyunlar Şampiyonu Ödülü: Fransa’ya verildi.

Beyaz Gece Şampiyonu Ödülü: Rusya’ya verildi.

Özel Erkek Dansçı Ödülü: Meksika’ya verildi.

Özel Kadın Dansçı Ödülü: Mısır’a verildi.

Barış Ve Dostluk Özel Ödülü: Erkeklerde Meksiya’ya Kadınlarda Mısır’a verildi.

Juri Ödel Ödülü: Erkekler ve Kadınlarda Meksika’ya verildi.

Halk Ödülü: Erkeklerde Türkiye, Kadınlarda Sırbistan’na verildi.

Belediye Özel Ödülü: Erkeklerde Sırbistan, Kadınlarda Meksika’ya verildi.

Festivalin Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı Ödülü: Kadınlarda Türkiye, Erkeklerde Rusya’ya verildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından kazananlara ödülleri verilerek toplu fotoğraf çekildi.

En İyi Geleneksel Kostüm Yarışması sonrasında gecede Grup Sabere konser verdi.

9’uncu Patates Kültür Sanat Festivali dördüncü gecesinde bu akşam, Fire Storm Dance Show, Obüs Kukla ve ilizyon gösterisi, Mustafa Eralp Kubbittin ve Gurup Otantik ile Kurtalan konserleri ile devam edecek. (MHA)