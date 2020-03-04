Geleneksel Mart 9’u Pikniği Pazar Günü Gerçekleştirilecek

Geleneksel Mart 9’u kutlamaları bu yıl 8 Mart Pazar günü gerçekleşiyor.

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04/03/2020
HK

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Geleneksel Mart 9’u Pikniği Pazar Günü Gerçekleştirilecek
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Geleneksel Mart 9’u kutlamaları bu yıl 8 Mart Pazar günü gerçekleşiyor.
Geçitkale – Tatlısu anayolunun 10. kilometresinde Mallıdağ mevkiinde bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek pikniğe giriş için herhangi bir ücret alınmayacak. 
Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, piknikte; İdlib’de yaşanan saldırı sonucu şehit düşenler ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden dolayı tüm müzik ve müzikal etkinlikler iptal edildi.

04/03/2020 14:38
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TAGS: haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri, Mersinlik Piknik Alanı, Geleneksel Mart 9, Mart Pazar
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