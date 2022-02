Geleneksel sigaralardan ısıtılan tütün ürünlerine geçiş ağız sağlığını iyileştirebilir

Romanya’dan DC News haberine göre ülkenin önde gelen diş hekimlerinden olan, Bükreş Titu Maiorescu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Mihaela Răescu geleneksel sigaralardan ısıtılan tütün ürünlerine geçişin, ağız sağlığını iyileştirebileceğini ve hatta sigara içenler arasında diş implantlarının başarısını artırabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Răescu aynı zamanda potansiyel faydaların, sağlık ve wellbeing alanlarını da kapsayabileceğinin altını çizdi. Tütün Tüketimiyle İlişkili Riskleri Azaltma (THRSP) Burs Programı kapsamında iki bilimsel çalışmayı yöneten Prof. Dr. Răescu bu bulguları bilimsel çalışmalarıyla destekliyor.

Prof. Dr. Răescu’nun, hayata geçirdiği çalışmanın 9 aylık sonuçlarına göre ısıtılan tütün ürünleri kullanıcılarında sigara içenlere kıyasla daha az tartar birikimi gözlemlendi: "Çalışmanın sonuçları dokuz ay sonunda ısıtılan tütün ürünleri kullanıcılarında sigara içenlere kıyasla daha az diş taşı birikimi olduğunu gösterdi. Diş taşı katmanı göreceli olarak daha ince gözlemlendi. Bu, aynı zamanda ince katmanlı diş taşlarını temizlemeyi kolaylaştırdığı ve hasta açısından daha az acı verici olduğu için de iyi bir haber” dedi.''

Diş implant uygulaması daha başarılı

Prof. Dr. Răescu bu sonuçlardan hareketle, diş implantlarına ihtiyaç duyan yetişkin sigara tüketicileri için klinik sonuçları iyileştirme potansiyelini araştıran yeni bir çalışma ile araştırmalarına devam etti. Diş implant prosedürleri genellikle sigara tüketen hastalarda daha zorludur, çünkü sigara içmek implantların sabitlendiği kemikteki kan dolaşımını etkileyebilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için hastalardan normalde altı ay boyunca sigara içmemeleri istenir, ancak çoğu hasta bu konuda başarısız olur. Prof. Dr. Răescu’nun çalışmaları, alternatif ürünleri benimseyen hastalarda implant uygulamalarının daha başarılı olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Dentist: The transition from traditional cigarettes to products that heat tobacco can boost oral health (csid.ro)

03/02/2022 13:35