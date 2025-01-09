''Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı'' kitabının baskı, satış ve dağıtımı için Gi-Ka KOOP ile anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı kitabının baskı, satış ve dağıtımı için kitabın yazarları Mustafa Şah, Prof. Dr. Tülen Saner ve Erhun Ekinci ile Girişimci Kadınlar Kooperatifi (Gi-Ka KOOP) arasında sözleşme imzalandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Sibel Tatar, kitabın hazırlanma sürecinin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Sibel Tatar, üç değerli hocayla birlikte kitabın oluşturulması sürecinde yorulduklarını ancak çalışmanın büyük bir zevkle tamamlandığını belirtti.

“Kültürel mirasımızın en kıymetli kısımlarından biri mutfağımız.” diyen Tatar, kitabın bu kültürü yaşatma açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Kitabın hazırlanmasında Mustafa Şah, Prof. Dr. Tülen Saner ve Erhun Ekinci’nin bilgi ve tecrübelerinin etkili olduğunu dile getiren Tatar, kitabın kapsamlı ve arşiv niteliği taşıyan bir eser olduğunu söyledi.

Kitabın yaygınlaşması, her eve girmesi ve turistlere ulaşması için Gi-Ka KOOP ile iş birliği yaptıklarını belirten Tatar, kitabın ilk nüshasının Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları tarafından basıldığını, ikinci nüshasının ise Halk Bankası’nın desteğiyle yayımlandığını hatırlattı.

Basılan kitapların satış için kooperatife devredileceğini kaydeden Tatar, satışlardan elde edilecek gelirin bir kısmının kadın projelerine destek olarak kullanılacağını, diğer kısmının ise kitabın yeni baskıları için ayrılacağını ifade etti.

Sibel Tatar, kitabın hazırlanmasında emeği geçen üç hocaya ve Gi-Ka KOOP’a teşekkür etti.

-Kavuklu

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da yaptığı konuşmada, kitabın ülkeye kazandırılmasına destek verebilmekten onur duyduğunu kaydetti.

Eserin ortaya çıkmasında emeği geçen hocalara ve Sibel Tatar’a teşekkür eden Kavuklu, kitabın kültürel ve sosyo-ekonomik anlamda bir girişim olduğunu ifade etti.

“Bu bizim geçmişimizi geleceğimize taşıyacak çok önemli bir dokümandır.” diyen Kavuklu, kültürün en önemli parçalarından birinin de mutfak olduğunu dile getirdi.

Kitabın ülke tanıtımında önemli önemli bir rol oynayacağına inanç belirten Kavuklu, kitabın gelecek nesillere aktarılması için gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

Kitabın satışından elde edilecek gelirin bir kısmının Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’ne aktarılacağını ve bu yolla kadın girişimcilerin destekleneceğini anlatan Kavuklu, böylesi önemli bir projede kendilerine güvendiği için Sibel Tatar’a teşekkür etti.

-Şah

İmza töreninde konuşan Mustafa Şah, kitabın bir buçuk yıllık geceli gündüzlü bir çalışma sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Sibel Tatar’ın kendilerine mutfağının kapılarını açtığını, yemekler yapılırken fotoğraflar çekilirken kendilerine eşlik ettiğini dile getiren Şah, hem Sibel Tatar’a hem de kitaba katkı koyan diğer isimlere teşekkür etti.

-Saner

Prof. Dr. Tülen Saner de, Sibel Tatar'ın katkılarıyla çok meşakkatli bir yola çıktıklarını kaydetti. “Bizler hocalarımla birlikte bu kitaba çok ciddi katkı koyduk ama Sibel Hanım olmasa herhalde bu seviyede bir iş yapamazdık.” diyen Saner, Sibel Tatar’ın süreçle birebir ilgilendiğini ifade etti.

Saner, bir eksikliği gideren kitabın gelecek nesillere aktarılacak olmasının önemine işaret etti.

-Ekinci

Erhun Ekinci de kitabın bir kaynak kitap olduğuna işaret etti. “Evet piyasada çok yemek kitabı var ama bu yemek kitaplarını maalesef kaynak olarak alamıyoruz çünkü hepsi birbirinden farklı.” diyen Ekinci, kitapta tariflerin orijinale en yakın şekilde verildiğini belirtti.

Kitabın bir diğer özelliğinin de yemeklerin hikayelerini içermesi olduğunu anlatan Ekinci, Sibel Tatar’a ve katkı koyan herkese destekleri için teşekkür etti.