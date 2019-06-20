Gelener: Toplumsal ve toplumlar arası barış

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Süleyman Gelener, toplumsal ve toplumlar arası barışın; gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşların yetiştirilesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Gelener, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, eğitim sistemlerinin sadece mülteci veya sığınmacı insanların toplumlara nasıl entegre edilebileceğini değil, aynı zamanda ev sahipliği yapan toplumlara da odaklanması gerektiğini kaydetti.

Değişimin esas olduğu dünyada, insanlığın gelişimi adına bilimsel, demokratik ve özgürleştiren kamusal eğitimin hedef olması gerektiğine işaret eden Gelener, 2019 yılı raporlarına göre mülteci, sığınmacı ya da yerinden yurdundan edilmiş yaklaşık 70,8 milyon insan olduğunu, dünya çapında her iki saniyede bir kişinin evinden ayrılmak ve göç etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

UNHCR raporuna göre, dünyada mültecilerin okula erişememe olasılığının küresel ortalamaya oranla beş kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Gelener, “%92 küresel ortalamaya kıyasla, mülteci çocukların yalnızca %61’inin ilköğretime erişimi bulunmaktadır. İlerleyen eğitim seviyelerinde isde bu fark giderek artmaktadır. Ancak, eğitim hakkı 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 1951 Mülteci Sözleşmesinde güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır” dedi.