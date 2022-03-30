Gelincik’te 3 Kişi Tutuklandı

Gelincik’te “ambar açma ve hırsızlık” olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 2 erkek ve 1 kadının tutuklandığı bildirildi.

1 Şubat -29 Mart tarihleri arasında, Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş yerine ait ambardan 2 adet spiral makinesi(izmirillo), 5 adet dalgıç su motoru, 2 adet su motoru, 3 adet el testeresi, 1 adet bileme makinesi ve 1 adet odun kesme motoru çalındı. 12 ot kesme sicimi, 1 adet 10’lu anahtar takımı, 1 adet 12’lik anahtar takımı, 1 adet 7’li anahtar seti, 1 pense, 5 su terazisi, 1 çekiç, 1 adet 10’lu matkap ucu, 170 adet şerit metre, 4 tornavida ve 3 koyun kırkma makinesinin de çalındığı belirtildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.N.(E-29), F.D.(E-24) ve P.C.(K-20) tutukladı.

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30/03/2022 14:21