Gelincik’te Bıçakla Yaralama

Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, O.Ç. (E-27) B. Ç.'yi maket bıçağı ile muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı.

ads ads ads ads
08/05/2021

ads
ads
ads
Gelincik’te Bıçakla Yaralama

Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, O.Ç. (E-27) B. Ç.'yi maket bıçağı ile muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 00:10 sırlarında Gelincik'de meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç., tartıştığı B. Ç.’yi vücudunun muhtelif yerlerinden maket bıçağı ile hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

08/05/2021 12:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Gelincik, bıçaklama
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.