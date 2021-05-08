Gelincik’te Bıçakla Yaralama
Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, O.Ç. (E-27) B. Ç.'yi maket bıçağı ile muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı.
08/05/2021
Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, O.Ç. (E-27) B. Ç.'yi maket bıçağı ile muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün 00:10 sırlarında Gelincik'de meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç., tartıştığı B. Ç.’yi vücudunun muhtelif yerlerinden maket bıçağı ile hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıs tutuklandı.