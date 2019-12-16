Gelir gelmez göreve gidiyor

Dalaman’dan saat 05.00’te havalanarak 09.00’da Geçitkale Havalimanı’na inen İnsansız Hava Aracı, gelir gelmez ilk görevine çıkıyor.

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16/12/2019
HK

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Gelir gelmez göreve gidiyor

Dalaman’dan saat 05.00’te havalanarak 09.00’da Geçitkale Havalimanı’na inen İnsansız Hava Aracı, gelir gelmez ilk görevine çıkıyor.

Cuma günü Türkiye ile KKTC makamları arasındaki görüşmelerin ardından izinlerin verilmesiyle ilk İHA bugün sabah Geçitkale Havaalanı’na inmişti.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre İHA’nın bugün saat 11.10’da ilk görev için havalanacağı kaydedildi.

16/12/2019 11:59
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TAGS: İHA ilk görevine çıkıyor
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