Gelir ve Vergi Dairesi, bir gün süreyle kapatıldı

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gelir ve Vergi Dairesi’nde bugün bir personelin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Bunun üzerine tedbir amacıyla söz konusu daire bugün önlem ve ilaçlama nedeniyle kapatıldı ancak yarın (22 Ocak 2021) açık olacağı duyuruldu. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “Yükümlülerin son yükümlülük tarihi 21.01.2021 tarihli olan vergi ödevlerinin (beyan verme ve /veya ödeme) 22.01.2021 (yarın) tarihine kadar uzatılmıştır.”

KTAMS ve Kamusen, Lefkoşa Vergi Dairesi’nde bir günlük uyarı grevi yaptı

İki sendika, temaslı olan bir kamu görevlisinin çalıştırılmaya devam edildiğini ve söz konusu görevlinin daha sonra pozitif vaka olduğunu belirterek, bu durumu protesto etmek üzere bir günlük uyarı grevi başlattıklarını açıkladı. KTAMS ve Kamusen, ortak açıklamalarında şunları savundu: “UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi sürecini yönetmede sergilediği beceriksizlik ve sorumsuzluk örneklerinden biri de Lefkoşa Gelir Vergi Dairesinde ortay çıkmıştır. Temaslı olduğu nedeni ile kendini izole eden bir çalışan bir hafta sonra Daire Müdürü ve Müdür Muavini tarafından işe çağrılıp, gelmediği takdirde izinsiz ve özürsüz işe gelmediği gerekçesiyle maaşından kesinti yapılacağı konusunda tehdit edilmiştir. Bunun üzerine işyerine gelen çalışanın 10. günde pozitif olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsellikten uzak bir anlayışın sonucu tüm Gelir Vergi Dairesi personelinin ve daireden hizmet alan insanlarımızın da sağlığı riske atılmıştır.”

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21/01/2021 12:13