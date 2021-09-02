 Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesinde veznedar pozitif çıktı

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa şubesinde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre veznede görev yapan personelin testinin pozitif çıkmasının ardından önlem amacıyla diğer şubelerden personel çağırıldı. Görevi gereği bir çok personel ve vatandaşla teması olan personelin pozitif çıkmasının ardından teması olduğunu bilenler PCR testi yaptırıyor.

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02/09/2021 11:58