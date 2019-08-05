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Gelir ve Vergi Dairesi'nde 'bayram' ayarı

Gelir Ve Vergi Dairesi’ndeki beyan verme ve ödeme işlemelerinin 19 Ağustos tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu

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05/08/2019

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Gelir ve Vergi Dairesi'nde 'bayram' ayarı

Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki beyan verme ve ödeme işlemelerinin 19 Ağustos tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.

Gelir ve Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında olması nedeniyle, Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki işlemlerde sorun yaşanmaması için son tarihi 15 Ağustos 2019 olan beyan verme ve ödeme işlemlerinin, 19 Ağustos tarihine kadar yapılabileceği kaydedildi.

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TAGS: Gelir ve Vergi Dairesi
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