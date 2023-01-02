Gelir ve Vergi Dairesi’nden yetkili matbaa sözleşmesiyle ilgili duyuru

"Yetkili Matbaa Sözleşmesi"nin 1 Ocak tarihinden itibaren Gelir ve Vergi Dairesi tarafından tanzim edilmeye başlandığı açıklandı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yetki almak isteyen matbaaların talep edilen belgeler ve işletme mührü ile 31 Ocak 2023 tarihine kadar Gelir ve Vergi Dairesi'ne müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

Gelir ve Vergi Dairesi, 47/1992 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası’nın 15 numaralı tebliğine istinaden, Gelir ve Vergi Dairesi ile yetki almak isteyen matbaalar arasında imzalanması gereken, 1 Ocak tarihinden itibaren de daire tarafından tanzim edilmeye başlanan sözleşme için gerekli belgeler şunlar:

“Yürürlükteki aylık asgari ücret tutarı kadar 'Banka Teminat Mektubu'. Vade hitamı 31 Aralık 2023 olacak şekilde. Karakter Belgesi (Polis Genel Müdürlüğünden). Damga Pulu (Sözleşme sureti için). Vergi Borcu Yoktur belgesi. (Bağlı olduğu GVD. Şubesinden).”

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02/01/2023 16:25