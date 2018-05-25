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Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde bugün grev var

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25/05/2018

Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde bugün grev var
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Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde bugün grev var.Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), bugün Lefkoşa Şubesi’nde 5 saatlik grev başlattı.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun, “bir süredir daire çalışanı ve müdürüne yapılan baskı, şantaj ve karalamaya yönelik haberler ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının kundaklanmasını” protesto ve kınama amacıyla 08.00–13.00 saatleri arasında grev yapılacağını açıkladı.

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TAGS: vergi dairesi, lefkoşa, haber
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