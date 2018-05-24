Gelir-Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde yarın grev var

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), yarın Lefkoşa Şubesi’nde 5 saatlik grev yapacak.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun, “bir süredir daire çalışanı ve müdürüne yapılan baskı, şantaj ve karalamaya yönelik haberler ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünün aracının kundaklanmasını” protesto ve kınama amacıyla 08.00–13.00 saatleri arasında grev yapılacağını açıkladı.

Uzun, basın açıklamasının grev yerinde 09.00’da yapılacağını da ekledi.