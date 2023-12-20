Geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne gidecek FOTOFEST sergisi Cuma günü açılıyor

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20/12/2023

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Geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne gidecek FOTOFEST sergisi Cuma günü açılıyor


Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlenen Aksa FOTFEST Fotoğraf Yarışması sergisinin açılışı ve başarılıların ödüllendirileceği tören Cuma günü gerçekleştiriliyor.

“Mağusa ve Maraş’ta yaşam” ile “Mağusa ve Maraş’ın tarihsel dokusu ve anıtları” konulu katagorilerde düzenlenen yarışmanın sergi açılışı ve başarıların ödüllendirilmesi Cuma günü saat 18.00’da Mağusa Bandabulya’da düzenlenecek törenle yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tuncer Bağışkan’ın da aralarında bulunduğu değerlendirme jurisinde Buket Özatay, Eyüp Hüdaverdioğlu ve Zekai Altan yer aldı. Jürinin değerlendirmesinde sergilemeye değer görülen 54 fotoğrafını satışından elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne kalacak.

20/12/2023 10:58
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TAGS: Geliri Şampiyon Melekleri, FOTOFEST, haber, dünya
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