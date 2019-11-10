Gelirin tamamı kanser hastası çocuklar için kullanılacak

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla dayanışma yemeği düzenledi.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merit Royal Hotel’in ana sponsorluğu ve ev sahipliğinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma yemeğine, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, Mütevelli Heyeti üyeleri ve Vakıf personelinin yanı sıra, Güney Kıbrıs’tan ve iş dünyasından konuklar katıldı.

Açıklamada, kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğinden elde edilen gelirin tamamının kanser sürecindeki çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacağı kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, Vakfa üye çocuk ve aileleri için bu gecenin gerçekleştirilmesini mümkün kılan ve Vakfa her zaman destek veren Merit International Hotels and Resorts yönetimine ve Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş’a teşekkürlerini sundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, sadece toplumdan gelen bağışlarla faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, bu bağışlar sayesinde kanser sürecinde olan 79 üye çocuk ve ailesine tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

2018 yılında, kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için tedavi, eğitim, maddi destek, yurtdışı kira, sosyal faaliyetler ve psikolojik destek yardım kalemlerinde bağışçılar sayesinde toplam 600 bin Türk lirası harcandığını vurgulayan Özer, 18. yılını geride bırakan Vakfın, sağlam adımlarla bireysel ve kurumsal bağışçıların destekleriyle faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasında 18 yıllık süre zarfında Vakfın hem toplum hem de üye çocuklar için yaptığı faaliyetlerden bahseden Özer, çekiliş için tablosunu hediye eden Sanatçı Aşık Mene’ye, bağışçılara ve gönüllü destekçilerine, Merit Otelleri Yönetim Kurulu’na ve geceye katılan tüm konuklara teşekkür etti.

10/11/2019 14:39