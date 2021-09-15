Gelişigüzel park edilen araçlar ambulans geçişlerini engelliyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi onkoloji bölümü önüne geliş güzel araçların park etmesinden dolayı göğüs karantina bölümü ile onkoloji bölümüne gelen hastalar ve hasta getiren ambulanslar sorun yaşıyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne verilen bilgiye göre konuyla ilgili yetkililer uyarılmasına rağmen halen daha sonuç alınamadı.

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15/09/2021 12:02