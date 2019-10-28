Gelişmiş Ülke Kadınlarında Meme Kanseri Riski Artıyor

Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programına katılarak Meme Kanseri ile ilgili bilgi verdi. Meme kanserinin günümüzde görülme sıklığının arttığını ifade eden Çağlar, gelişmiş ülke kadınlarının daha çok risk altında olduğunu anlattı. Kadının üzerinde artan iş yükü, stres, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam ve kilo, evlilik ve doğum yaşının ileri yaşlara ertelenmesi gibi faktörlerin meme kanseri riskini artırdığını vurguladı.

Erken Teşhis İçin Düzenli Kontrol Önemli!

Çağlar, meme kanserinde erken teşhis için düzenli meme kontrollerinin yapılmasının önemli olduğunu da ifade etti. Çağlar, 18 yaşından itibaren ayda 1 kez kendi kendine meme muayenesine başlanması gerektiğini ve memede değişiklik fark edildiğinde doktora başvurulması gerektiğini ifade etti. Çağlar, daha ileri yaşlarda ise ultrasonunda ve mamografinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

28/10/2019 15:39