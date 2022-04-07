Gelişmiş ülkelerin tütünde zarar azaltımına yönelik bilim odaklı yaklaşımları yaygınlaşıyor

Halk Sağlığı İletişim Uzmanı Lanre Odusile, Tribuneonlineng.com adlı haber sitesinde yayımlanan makalesinde riski azaltılmış tütün ürünlerinin sigara kullanım oranları üzerindeki etkisini değerlendirdi. Odusile, yetişkin sigara kullanıcılarının karşı karşıya olduğu sağlık risklerinin, sigarada yanma sonucu ortaya çıkan zehirli kimyasallardan kaynaklandığına dikkat çekti. Makalede, bilimin desteklediği tütünde zarar azaltımı yöntemlerinin halk sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve riski azaltılmış tütün ürünlerinin düzenlenmesini amaçlayan politika ve çalışmalara yer verildi.

Sigara kullanıcıları için sigarayı tamamen bırakmak, sağlık risklerinden kaçınmak için en iyi seçenek olmaya devam ediyor ancak aksi halde sigara içmeye devam eden yetişkinlerin sigarayı bırakarak riski azaltılmış ürünlere geçmesinin halk sağlığı için faydalı olabileceği değerlendiriliyor. Odusile, riski azaltılmış ürünlerin sigara kullanım oranlarını düşürebileceğine değindiği makalesinde; bilimin desteklediği tütünde zarar azaltımı yöntemlerinin, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından git gide kabul gördüğünü belirterek, ülkelerin bu konudaki çalışmalarından örnekler veriyor.

Dünyada tütünde zarar azaltımını destekleyen uygulamalar yaygınlaşıyor

Ekim 2021'de tütün ürünleri ve politikaları üzerine çalışmalar yürüten 100 bilim insanı bir araya gelerek Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ne (FCTC) taraf olan 182 ülkeyi tütün ürünlerinde zararının azaltılması konusunda daha olumlu bir tutum sergilemeye davet etmişti.

Odusile’ye göre, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler DSÖ’nün katı duruşuyla daha paralel görünse de gelişmiş ülkeler bilim odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2020 senesinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanan bazı alternatif ürünleri için "Riski Modifiye Edilmiş Tütün Ürünü" olarak satış izni verdi.

İngiltere’de, sigara kaynaklı hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için en etkili yöntemler hakkında Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) tarafından bilimsel bir rehber yayımlayandı. Rehberde tütün ürünlerinde zarar azaltımı yöntemine de yer verilerek; sigara içen yetişkinlerin riski azaltılmış alternatif ürünlere geçişini teşvik etmek için lisanslı nikotin içeren ürünlerin (NCP'ler) kullanımı desteklendi. Aralık 2021'de Daily Mail gazetesi, Ulusal İstatistik Ofisi'nin 2019-2020 arasında İngiltere'de sigara içme oranlarının %15,8'den %14,5'e düştüğünü gösteren raporlar yayımladı.

Frost & Sullivan araştırma firmasının Aralık 2020 raporuna göre Japonya’da alternatif ürünlerin piyasaya sürülmesinin ardından sigara içme oranlarında %34'e kadar düşüş yaşandı.

Kanada Halk Sağlığı Derneği, 2018’de tütünde zarar azaltımının etkinliğini ve alternatif nikotin iletim ürünlerinin yanmayı ortadan kaldırarak zararlı kimyasallara maruziyeti azalttığını belirten bildiriler yayımladı.

Kaynak: https://tribuneonlineng.com/tobacco-harm-reduction-will-reduce-smoking-prevalence/

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07/04/2022 13:37