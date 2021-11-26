Gemi geldi, akaryakıt sorunu çözüldü

Akaryakıt taşıyan gemi 3 gün gecikmeli gelince Euro Diesel ve 95 oktan benzin sıkıntısı yaşandı

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26/11/2021

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Gemi geldi, akaryakıt sorunu çözüldü

Ülkeye akaryakıt taşıyan geminin 3 gün gecikmesinden dolayı, bazı istasyonlarda Euro Diesel ve 95 oktan benzin sıkıntısı yaşandı. Stokları biten istasyonlar akaryakıt satışını durdurdu ve geçici olarak kapattı.

Geminin bugün gelmesiyle stokları biten istasyonlara Euro Diesel verilmeye başlandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde ise istasyonlara 95 oktan benzin verileceği ifade edildi.

26/11/2021 15:49
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