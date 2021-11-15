Gemi gelemedi, akaryakıtta sorun yaşandı

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET)’e ait akaryakıt gemisinin adaya gelişi hava şartlarından dolayı gecikince bazı petrol istasyonlarında 95 oktan benzin ile Euro Diesel stokları tükendi.

Akaryakıt gemisinin sisten dolayı Çanakkale'de 3 gün beklediği ve geminin bugün KKTC'ye ulaşacağı öğrenildi. 12 Kasım’dan beri K-PET istasyonlarına 95 oktan ve Euro Diesel türü akaryakıt gönderilmiyor. 17 Kasım’dan itibaren istasyonlara sevkiyat yapılacağı ifade ediliyor.

Stokları tükenen bazı istasyonların, kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışarak, Al-Pet’ten yakıt aldığı öğrenildi.

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15/11/2021 11:44