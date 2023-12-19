Gemi içerisindeki varil kesilirken alev aldı!

Kalecik’te akaryakıt taşıyan tanker gemisinde bugün meydana gelen patlamanın detayları belli oldu. Elde edilen bilgilere göre, gemi içerisinde bir varil gemi personeli tarafından kesildi. Söz konusu varil içerisindeki gaz kesim esnasında ortaya çıkan kıvılcımlar ile ateş aldı. Yaşanan olayda gemi hasar almazken iki gemi çalışanı yaralandı.

Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Öte yandan patlama sonucu gemiden denize bir sızıntı olmadığı ifade edildi.

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