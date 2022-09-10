Gemikonağı kahvehanede kağıt oyununu para karşılığı oynadılar!

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10/09/2022

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Gemikonağı kahvehanede kağıt oyununu para karşılığı oynadılar!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.09.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir kahvehanede polis tarafından yapılan kontrolde, aralarında kahvehane işletmecisinin de bulunduğu beş kişinin “Pokerize” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığı oynadıkları sırada suçüstü tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

10/09/2022 10:47
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