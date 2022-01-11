Gemikonağı’nda 40 gram uyuşturucu

Gemikonağı’nda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre.i 10.01.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu T.E.K.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 40 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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11/01/2022 13:31