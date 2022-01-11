ads

Gemikonağı’nda 40 gram uyuşturucu

22 yaşındaki genç kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu iddiasıyla tutuklandı

ads ads ads ads ads
11/01/2022

ads
ads
ads
Gemikonağı’nda 40 gram uyuşturucu

Gemikonağı’nda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı. 

Polisten verilen bilgiye göre.i 10.01.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu T.E.K.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 40 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldı.

11/01/2022 13:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.