Gemikonağı’nda Alkollü İçki Çalan Kaçak Zanlı Tutuklandı

Gemikonağı’nda hırsızlık yapan zanlının ikamet izni olmadığı tespit edildi

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10/03/2025

Gemikonağı’nda Alkollü İçki Çalan Kaçak Zanlı Tutuklandı

 

Gemikonağı’nda marketten bir şişe alkollü içki çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Zanlının aynı zamanda ikamet izni olmadan ülkede ikamet ettiği saptandı.

Dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, markette müşteri olarak bulunan şahıs, 454,50 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkardı.  

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, olayın zanlısı olarak görülen K.A.N. (E-28) tutuklandı. Zanlıya ilişkin yapılan muhaceret kontrolünde ise ikamet izni olmadığı belirlendi. 

Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber:

İzinsiz ikamet eden iki kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet eden iki kişi tespit edildi.

Şahısların tutuklanıp, hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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