 Gemikonağı’nda aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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01/12/2023

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 Gemikonağı’nda aracın çarptığı yaya ağır yaralandı


 Gemikonağı’nda dün, meydana gelen trafik kazasında  aracın çarptığı 20 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

 Gemikonağı’nda dün, saat 20:20'de Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki HN 090 plakalı salon aracı ile Doğu istikametine doğru seyreden  Hüseyin KÖKSALLAR (E-66) Adil Petrol İstasyonu önlerine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu yolun Kuzeyinden Güneyine doğru yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra TÜRKMEN’e (K-20) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Kübra Türkmen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenesine müteakip sağ ayağında kırık, göğüs kafesinde kırık, sağ kalçada kırık ve dalakta yırtık teşisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.  HN 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin KÖKSALLAR tutuklandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

01/12/2023 08:04
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TAGS: haber, kıbrıs
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