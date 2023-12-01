Gemikonağı'nda Araçla Saldırıya Geçen Gökhan Çetereisi 7 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Gemikonağı'nda, müşteri olarak bulunduğu bir barda, kendisini dışarı çıkardıkları gerekçesiyle aracını mekana doğru sürüp, içerideki güvenlik görevlilerine çarparak, yaralanmalarına neden olan Gökhan Çetereisi hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 7 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 16 Ocak 2022 tarihinde Gemikonağı'nda, müşteri olarak bulunduğu Excalibur isimli barda, kendisini dışarı çıkardıkları gerekçesiyle, yönetimindeki DM 400 plakalı jeep aracı, bar içeresinde bulunan güvenlik görevlileri Remzi Hürkol, Berkun Denizkurdu, Fırat Uğun, Orhan Güçlü ve Ahmet Karacuva'nın üzerine doğru sürüp araçla bar içerisine girmek suretiyle adı edilenleri yaraladıktan sonra, eğlence mekanında bulunan ve aracı ile çarptığı şahıslardan, Naribe Akdeniz'in sol köprücük kemiğinin, Mehmet Kocamer'in omurilik kemiğinin ve Sıla Soylu'nun sağ el serçe parmağının kırılmasına sebebiyet verdiğini belirtti. Barkın, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirtti. Yargıç Barkın, meselede şikayetlerin geri çekildiğini ancak şiddet suçlarının ülkede giderek, yaygınlaştığını, bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşılamayacağını belirtti.

Barkın, sanık lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra 7 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)