Gemikonağı’nda deprem tatbikatı yapılacak

Gemikonağı’nda yarın Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı yapılıyor.

Lefke-Gemikonağı’nın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosuna dayalı icra edilecek tatbikat nedeniyle saat 09.30’da tüm yurtta sirenler çalıştırılacak

Gemikonağı bölgesinde icra edilecek olan Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018, yarın saat 09.28’de Gemikonağı’nın 24 kilometre kuzeyinde Richter ölçeğine göre 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosuna dayalı olarak saat 09.30 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde eş zamanlı olarak tüm ikaz sirenlerinin 30 saniye süreyle çalmasıyla başlayacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, sirenlerin çalınmasının ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, saat 10.00’da Başbakanlık Toplantı Salonu’nda tatbikata yönelik basına açıklaması yapacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı – 2018, 31 Ekim-01 Kasım 2018 tarihlerinde icra edilecektir.

Tatbikat senaryosu gereği, 31 Ekim Çarşamba günü saat 09.30 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde eş zamanlı olarak tüm ikaz sirenleri 30 saniye süreyle çalıştırılacaktır.

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018 nedeniyle 31 Ekim 2018 tarihinde 09.30’da tüm yurtta sirenler çalıştırılacaktır.

Tatbikat; 09.28’de Lefke-Gemikonağı’nın 24 kilometre kuzeyinde Richter ölçeğine göre 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosuna dayalı olarak icra edilecektir. 31 Ekim 2018 günü saat 10.00’da KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, Başbakanlık Toplantı Salonu’nda tatbikata yönelik basına açıklamada bulunacak.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.”