Gemikonağı'nda feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı

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17/07/2022

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Gemikonağı'nda feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı

Gemikonağı'nda bu akşam meydana gelen kazada 28 yaşındaki Özlem Topdemir yaralandı.

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre  saat 19:20 sıralarında, Gemikonağı'nda, Halil Ağa Sokak üzerinde, İsmail ÖZTÜRK(E-22) yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak  yürümekte olan Özlem TOPDEMİR(K-28)'e çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem TOPDEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK ise tutuklandı.

17/07/2022 21:07
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TAGS: gemikonağı
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