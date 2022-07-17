Gemikonağı'nda feci kaza, 1 kişi ağır yaralandı

Gemikonağı'nda bu akşam meydana gelen kazada 28 yaşındaki Özlem Topdemir yaralandı.

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 19:20 sıralarında, Gemikonağı'nda, Halil Ağa Sokak üzerinde, İsmail ÖZTÜRK(E-22) yönetimindeki FV 474 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun sol tarafında yaya olarak yürümekte olan Özlem TOPDEMİR(K-28)'e çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Özlem TOPDEMİR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK ise tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



17/07/2022 21:07