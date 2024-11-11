Gemikonaği’nda kavga: Dört tutuklu

Gemikonağı’nda “yan bakma” gerekçesiyle çıkan kavgada bir kişinin dişi kırılırken, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 01.30'da Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, S.D. (E-22), S.G. (E-20), F.E. (E-23) ve H.A. (E-24) yürüdükleri sırada “kendilerine yan baktıkları” gerekçesiyle, B.D.D. (E-21), R.F.Ş. (E-22) ve B.P.’nin (E-20) yüzlerine vurdu. Söz konusu şahıslar bu sırada R.F.Ş.’nin (E-22) bir dişinin kırılmasına sebep oldu. Ayrıca H.A. ise R.F.Ş’ye küfür etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.D. (E-22), S.G. (E-20), F.E. (E-23) ve H.A. (E-24) tutuklandı.