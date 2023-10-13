Gemikonağı'nda Kaza! 2 kişi yaralandı

Gemikonağı'nda bugün saat 11:20’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gemikonağı'nda bugün saat 11:20’de Şht Hüseyin Paterson Caddesi üzerinde yönetimindeki HD 041 plakalı salon aracı ile güney istikameine doğru serereden Fuat Çağal (E-49) gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında bulunan Özkan Kenan Sokak kavşağına geldiği zaman karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağ tarafa Özkan Kenan Sokağa dönmeye çalışması ve yolun sağ tarafına geçmesi ile o sırada karşı yönden gelip kuzey istikametine doğru seyreden Gülşen Luman (K-60) yönetimindeki RF 323 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu HD 04 plakalı araç savrularak park halinde bulunan GT 618 plakalı van araca çarptı. Kaza sonucu HD 041 plakalı araç sürücüsü Fuat ÇAĞAL ve RF 323 plakalı araç sürücüsü Gülşen LUMAN yaralanarak, Fuat ÇAĞAL kaldırılmış olduğu Yeşilyurt Hastanesi’nde, Gülşen LUMAN ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşehade altına alındı. Soruşturma devam ediyor.