Gemikonağı’nda kaza! 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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29/11/2023

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Gemikonağı’nda kaza! 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı


Gemikonağı’nda meydana  gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kaan Dere ağır yaralandı.

Gemikonağı’nda bugün saat 12.45’te üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ali Enes Yaman (E-18) yönetimindeki ME 461 plakalı salon araç sürücüsünün sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Kaan Dere (E-22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.  Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Ali Enes Yaman tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

29/11/2023 16:54
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TAGS: haber, kıbrıs
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