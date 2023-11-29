Gemikonağı’nda kaza! 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gemikonağı’nda meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kaan Dere ağır yaralandı.

Gemikonağı’nda bugün saat 12.45’te üzerinde güney istikametine doğru seyreden Ali Enes Yaman (E-18) yönetimindeki ME 461 plakalı salon araç sürücüsünün sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kaan Dere (E-22) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Ali Enes Yaman tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.