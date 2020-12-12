Direksiyon hakimiyetini kaybetti ağaca çarptı

Gemikonağı'nda bugün saat 15.15’te meydana gelen trafik kazasında biri bebek iki kişi yaralandı.

Gemikonağı'nda bugün saat 15.15’te Hüseyin Peterson Caddesi üzerinde, Oksana Bohachuk (K-33), yönetimindeki KR 322 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oksana Bohachuk ve araçta yolcu olarak bulunan Miroslava Bohachuk (Ç-1) kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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12/12/2020 16:43