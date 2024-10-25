Gemikonağı’nda korkutan kaza

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde dün saat 23.50 sıralarında İbrahim AKGÜRCÜ (E-18) yönetimindeki SM 483 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan 92 miligram alkollü içki tesiri altındaki yaya Mustafa Can GÜRLEK’e (E-29) çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol elmacık kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.