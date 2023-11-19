Gemikonağı’nda magandalık…

Gemikonağı’nda, 17 Kasım saat 18.00 sıralarında, A.H.(E-28), N.A.K.(E-22) ve A.A.B.(E-24) ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle A.A.(E-22)’yı, rızası olmadığı halde kullanımında bulunan araca zorla koyup kaçırdı. Ardından A.A’yı darp edip tasarrufunda bulunan cep telefonu ile içerisinde 400 Dolar ve 300 TL nakit para bulunan cüzdanını çaldılar.

Olayın 18.11.2023 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada N.A.K. ile A.A.B. tespit edilerek tutuklandı, A.H. ise halen aranıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.