Gemikonağı'nda mutfak yangını korkuttu!

Gemikonağı'nda dün bir apartman dairesinin mutfağında fırına gelen elektirik kablosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 05.10.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gemikonağı’nda, Lefke Avrupa Üniversitesi yolu üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen fırına gelen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfak içerisindeki fırın, gazocağı ve mutfak dolapları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Temsili

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06/10/2022 10:18