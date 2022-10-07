Gemikonağı'nda tescil edilmemiş hava tüfeği ve uyuşturucu bulundu

Gemikonağı'nda yapılan operasyonda uyuşturucu, tabanca mermisi ve tescil edilmemiş hava tüfeği bulundu. Polis iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 06.10.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gemikonağı’nda, H.İ.(E-23)’nin kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.(E-37) tutuklandı

Soruşturma kapsamında, M.K.’nin Bademliköy’deki ikametgahında yapılan aramada ise adına tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği, bir adet boş ve bir adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı

Soruşturma devam ediyor

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07/10/2022 13:14